Kindlustusfirma: kirikutega juhtub sageli õnnetusi

Sondla sõnul näitab viimase viie aasta statistika, et kindlustusega sõlmitud 70 kindlustuslepingust on 20 korral esinenud kindlustusjuhtum. «Pooled kahjujuhtumistest on seotud vandalismiga, kui lõhutakse näiteks kirikute aknaid ning teine pool õnnetustest on seotud tormide ja tulekahjudega. Kui vandalismi puhul jäävad kahjud tavaliselt mõne tuhande euro juurde, siis tulekahjude korral võvad need küündida ka 100 000 euroni,» selgitas ta pressiteates.

Kirikute kindlustamine vajab spetsiaalset hindamist

Pühakodade ehitiste ja vara kindlustamine ei ole Sondla sõnul kaugeltki sarnane kortermajade või ärikinnisvara kindlustamisega.

«Kui ehitiste seisukorra ja konstruktsioonide hindamine on tavapärane, siis tihtipeale on hoones asuvad esemed oma olemuselt unikaalsed ning nende hinda on keeruline määrata. Sel juhul peame leidma koos kindlustusvõtjaga vara taastamise maksumuse ning määrame iga eseme maksimaalse kindlustussumma,» selgitas Sondla.

Kindlustusmakse suurused on väga erinevad

Kindlustamise peamiseks tingimuseks on see, et kirik peab olema regulaarselt kasutatav, mitte tühjalt seisev või silmnähtavalt remonti vajav hoone.