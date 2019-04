Finantsinspektsioon pääses uurimisest puhta nahaga

Finantsinspektsiooni teatel näitasid 2014. aastal Danske Eesti filiaalis läbi viidud kohapealsed kontrollid, et panga riskikontroll ei vastanud ärimudelile. 2015. aastal sundis finantsinspektsioon ettekirjutusega panka oma riskantsete mitteresidentide äri Eestis sulgema.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on Euroopa Liidu sõltumatu asutus, mille ülesanne on tagada kogu Euroopa pangandussektoris tõhus ja ühtne usaldatavusnormatiivide kehtestamine ja nende täitmise järelevalve. Euroopa Pangandusjärelevalve üldeesmärgid on säilitada Euroopa Liidus finantsstabiilsus ja pangandussektori terviklikkus ning tagada nende tõhus ja korrapärane toimimine.