Uuring: Eesti meestel on keskmiselt pea poole rohkem vara kui naistel

Uuringust selgus, et Eesti meestel on vara keskmiselt 45 protsenti rohkem kui naistel. See lõhe on võrreldes teiste riikidega, kus varade jaotumist on uuritud, suhteliselt suur. Näiteks Saksamaal on see vahe umbes sama suur nagu Eestis, samas kui Itaalias ja Prantsusmaal on see meist märksa väiksem. Samas ei ole tulemused otseselt võrreldavad, kuna Eesti andmed saadi teistsuguse metoodikaga.