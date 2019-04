Riskikapitaliettevõte investeerib miljoneid Eesti hooldekodude ketti

BaltCapi investeeringute juhi Sten Sontsi sõnul ei ole eakate hoolekandes toimunud viimase paarikümne aasta jooksul suuri arenguid, samas on aga üldine heaolu Eestis selle aja jooksul tublisti kasvanud. «Pihlakodu on vähem kui aastaga loonud omal alal uue kvaliteedistandardi ja Eesti demograafilist pilti vaadates on tegu ettevõtmisega, millel on järjest kasvav nõudlus ja pikaajaline perspektiiv,» põhjendas Sonts investeeringuotsust pressiteate vahendusel.