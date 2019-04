Kindlustaja: tulekahju algab reeglina katusest, kahjud ulatuvad miljonitesse

Eesti näitel võib tõdeda, et tihti saavadki tulekahjud alguse just katusetöödest ning kahjud ulatuvad miljonitesse.

«Ehitustegevuse ajal tekkinud kahjudest on viimastel aastatel suurimad seotud katusetöödega, seda nii renoveerimistööde kui ka uusehitiste vaates. Kahjusid on esinenud ka välismaal teostatud ehitusobjektidel, kus tööd teevad Eesti ehitusettevõtted. Suurimad kahjud tulekahjude vaates on ulatunud miljoni euroni,» rääkis Postimehele If Kindlustuse ettevõtete varakindlustuse tootejuht Risto Sondla.

Ta lisas, et sagenenud on ka ehitustööde käigus torustike purunemise tõttu tekkinud kahjud ehitatava hoone siseviimistlusele. «Olenevalt ehitisest ja purunemise asukohast, võib vesi uputada üle näiteks all olevad korrused ja taastamistööde maksumused ulatuvad teinekord ka saja tuhande euroni,» tõi ta näite.