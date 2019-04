Gross pani Tänaku endise kaardilugeja juhiks

Lahi oli ettevõtte juhatuses alates 2008. aastast, Vakulskaja liitus juhatusega 2017. aasta lõpus. Mõlder on ettevõtte tegevjuhina hoolimata juhatusse mitte kuulumisest tegutsenud juba mõnda aega. Varasemalt on ta olnud tuntud Ott Tänaku kaardilugejana, hiljem aga sõitnud rallit ka koos Oleg Grossi poja Georg Grossiga.

Oleg Gross ise teemat kommenteerida ei soovinud. «Head aega, ma ei viitsi teiega rääkida. Te siin jälle kirjutasite igasugu asju, mis on kohtust läbi käinud. Ma ei viitsi rääkida, head aega,» sõnas Gross Äripäevale .

Märtsi lõpus avaldas ERRi saade «Pealtnägija» , et mitu Oleg Grossi firma OG Elektra töötajat väidavad, et ettevõte maksab neile osa palka sularahas, mille pealt makse ei maksa. Gross eitas neid süüdistusi ning peab selliseid väiteid väljamõeldiseks.

Gross rääkis Postimehele, et ta maksab osadele töötajatele töötasu sularahas, kuna «maapiirkonnas ei pruugi olla sularahaautomaate» ja kuna «paljudel inimestel on muud probleemid – pangad arestivad mõnel töötasu niipea, kui see arvele laekub.»