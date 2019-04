Graafik: maa hind on kalleim Eesti ühes vaeseimas piirkonnas

Statistika tuleb seda üllatavamana, et näiteks korterite ruutmeetri hinnad on Valgamaal kümme korda madalamad kui Harjumaal, Tallinnast rääkimatagi. Valgamaa troonib koos teiste Kagu-Eesti maakondade töötuse ja vaesuse esireas. Kuidas on siis võimalik, et maa hind teistele kohtadele pika puuga ära paneb?

Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist Johannes Nõupuu selgitas, et põhjus on suuresti statistiline. Tehinguid maatükkidega tehti Valgas vähe, aga need, mis tehti, olid väga kallid. See tõstiski mediaahinna üles. Üldiselt tõstab haritava maa hinda see, kui ta on viljakas, suure pindalaga, PRIAs registreeritud ja mitte eriti kaugel avalikest teedest ja asulatest. «Analüüsi kaartidelt on näha, et Valgamaal on kõik need näitajad suhteliselt head,» lisas Nõupuu.