Tehnikaülikooli professor Jumalaema kiriku põlengust: tänapäeval ei saa me sellist kultuuriväärtuste hävimist aktsepteerida

«Sellised põlengud nagu Pariisi Jumalaema kirikus võivad juhtuda igal pool,» toonitas Kurnitski. Ta lisas, et tulekahju võib levida loetud minutitega ja ka antud juhul ei olnud enam võimalik katedraali katust päästa. Hoone ise oma kahe suure torniga õnnestus siiski päästa ja see kindlasti taastatakse.

«Ajalooliselt teame, et enamik vanu katedraale on põlenud ja taastatud, kuid tänapäeval me sellist kultuuri- ja kunstiväärtuste hävinemist aktsepteerida ei saa. Väärtuslikes hoonetes peab olema kas pidev valve või veel parem automaatsed tulekustutussüsteemid,» lisas ta.