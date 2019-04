Eesti betoonihiiglane müüb Soome ja Läti tütred

«See, et Consolis omandab meie Soome ja Läti ettevõtted, on tunnustus meie aastatepikkusele tegevusele ning meie meeskondade kvaliteedile,» ütles pressiteate vahendusel TMB tegevdirektor Jaan Luts. Eestis jätkab TMB eraldiseisva äriüksusena.

Samm on osa Consolise kasvu- ja arengustrateegiast olla Euroopa ehitusturu võtmetähtsusega tegija ning on järg Consolise hiljutisele, 2018. aasta novembris toimunud Tecnyconta omandamisele, mis on üks peamisi raudbetoonelementidest ehituslahenduste tootjaid Hispaanias.