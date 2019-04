Prantsuse miljardär annetab 100 miljonit eurot Jumalaema kiriku taastamiseks

82-aastane Francois Pinault on maailmas rikkuselt 23. inimene, kelle varade väärtus on Bloombergi miljardäride indeksi kohaselt 37,3 miljardit dollarit.

Prantsuse president Emmanuel Macron lubas katedraali taastada. «Notre Dame on meie lugu, meie kirjandus, meie elu epitsenter, see on nullpunkt, kust arvutatakse vahemaad teistesse linnadesse, seda on kirjeldatud nii paljudes raamatutes ja kujutatud maalidel,» sõnas president.