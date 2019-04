Eesti ettevõte müüb Hiina tagurpidi maju

Ettevõtte juht Reino Soots ütles, et tagurpidi majade tellijaks on Shanghai piirkonnas teedevõrgustikku haldav riiklik ettevõte, kellele kuulub ka tanklakett ja kes tahabki tagurpidi maju kasutada tanklate kõrval turismiatraktsioonina, et bensiinijaamade külastatavust suurendada, vahendab Äripäev.