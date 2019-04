Swedbanki liisinguautodele pandi piiril ootamatu piirang

Pank teatas, et on teadlik piirangut põhjustanud juhtumist, on teinud ametlikud päringud vastavatele Venemaa ametkondadele ja ootab täiendavat infot. Piirang on kehtestatud seoses ühe Swedbank Liisingule kuulunud sõiduki piirikorra rikkumisega.