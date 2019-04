Tallinkiga liitus tippjuht

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe kohusetäitja on kuni uue juhi leidmiseni juhatuse liige Einari Bambus, ütles riigifirma kommunikatsioonijuht Margot Holts möödunud nädalal BNS-ile. Seni pole nõukogu konkurssi uue juhi leidmiseks välja kuulutanud.

Uus juhatuse liige on varem töötanud mitmetel juhtivatel ametikohtadel Telia grupi ettevõtetes. Ta oli aastatel 2014-2016 Telia Sonera Eesti asepresident. Enne seda töötas taaastatel 2013-2014 Stockholmis TeliaSonera AB-s grupi asepresidendina, vastutades 18 riigi kaubamärkide ja turundusstrateegia eest.

Aastatel 2007-2011 töötas Mürk-Dubout AS Eesti Telekom strateegiajuhina ning oli aastatel 2008-2010 ka Serenda Investment OÜ nõukogu esimees. Aastatel 2004-2011 oli ta Eesti juhtiva mobiilioperaatori AS EMT juhatuse liige ning turundusdirektor ning enne seda, aastatel 1999-2004 juhtiva andmesideteenuseid ja kõnelahendusi pakkuva AS Elion Ettevõtted kommunikatsioonijuht.