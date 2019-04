Sadu miljoneid maksev tehas päästaks Eesti õlitööstuse

Eesti Energia juht Hando Sutter rääkis veebruaris Postimehele, et Eesti õlitootjate ühine mure on õlis olev väävel. «See tähendab, et meil tuleb (koos VKG ja Alexelaga) kamba peale lähiajal tekitada mingisugune vesiniktöötluse üksus. See on riikliku tähtsusega projekt, et kindlustada õlisektor ja Eesti eksporditulu pikemaks ajaks. Võiks mõelda, mida riik saaks teha, et see kindlasti tuleks. Eesti Energial üksinda poleks mõtet, tuleb kõik õlitootjad koondada ja see ära teha,» ütles ta.