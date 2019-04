Graafik: Vaata, kuidas on paneelmajade korterite hinnad 10 aastaga muutunud

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et üldised kinnisvaraindeksid on head töövahendid konjunktuuri tajumiseks, kuid ostuotsuste tegemisel on detailne statistika oluliselt tõhusam. «Lõviosa Eesti elamufondist on ehitatud nõukaajal ja suurem osa neist ajavahemikus 1971-1990, mil rajati peamiselt paneelmajasid,» rääkis ta.