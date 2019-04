G20 prognoosib maailmamajanduse kasvu peatset taastumist

Üleilmsed finantsjuhid, kes tulid Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga kevadistelt kohtumistelt, olid ühel meelel, et üleilmse majanduse hoog on tänavu pidurdunud. Samas ootavad nad kasvu kiirenemist 2019. aasta teises pooles, kuna keskpangad plaanivad intressimäärasid lõdvemaks lasta.

«Peame meeles hoidma kaubanduspingete ägenemist,» lausus Jaapani rahandusminister Taro Aso ajakirjanikele reedel. Jaapan on praegu G20 eesistujariik.

G20 teatas reedel, et maailmamajanduse kasv takerdus eelmise aasta lõpus ja selle aasta algul kaubanduspingete suurenemise, finantsturgude ebastabiilsuse ning suurenevate intressimäärade tõttu.

IMF kärpis maailmamajanduse kasvu prognoosi eelmise aasta 3,6 protsendilt tänavu 3,3 protsendile. See on aeglaseim pärast 2009. aasta majanduskriisi. Samas ennustab IMF, et kasv naaseb 3,6 protsendile 2020. aastal.