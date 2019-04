Üle poole miljoni Nissani maasturi võivad sisaldada ohtlikku piduririket

USA maanteohutuse administratsioon (NHTSA) teatas reedel, et võimalik piduririke võib puudutada 2017 - 2018. aastatel valmistatud Nissan Rogue maastureid. Organisatsioon on saanud enda sõnul terve hulga kaebusi, milles on kirjeldatud pidurisüsteemi käivitumist ilma mingi näilise põhjuseta.