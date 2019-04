Põhimaanteede neljarajaliseks ehitamine ei alga veel mitu aastat

Koalitsiooni moodustavad Keskerakond, EKRE ja Isamaa on kokku leppinud, et Tallinnast Tartusse, Pärnusse ja Narva suunduvad riigimaanteed tuleb ehitada 2+ 2 rajaliseks. Samas on nende teede arendmine koalitsioonileppes kirjas vaid eesmärgina ehk alles väga algusjärgus, vahendas «Aktuaalne kaamera».