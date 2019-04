Euroopa Liit on valmis kehtestama USAle 20 miljardi euro väärtuses tollid

Trump ähvardas teisipäeval kehtestada Euroopa Liidule tollid väärtuses 11 miljardit dollarit, sest Washingtoni meelest on liit pakkunud ebaõiglast riigiabi Euroopa lennukitootjale Airbus, mis kahjustab Ühendriikide konkurenti Boeing. EL süüdistab USAd omakorda ebaõiglases abis Boeingule ning mõlemad osapooled on käinud Maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) juures kohut juba 14 aastat.

WTO on andnud erinevate raportitega osalisi võite mõlemale poolele, kuid organisatsioon pole lõpliku otsust teinud. WTO sõnul peaks otsus saabuma aga lähikuudel. Vaatamata sellele, et nii USA kui ka EL on koostatud tollinimekirjad, jääb vastumeetmete tegelik ulatus lõpuks aga WTO nimetatud lepitaja otsustada ja see kujuneb seni nimetatud summadest tõenäoliselt märksa väiksemaks.