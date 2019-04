Facebook kulutab Mark Zuckerbergi turvamisele üle 22 miljoni aastas

Zuckerbergi ja tema perekonna turvalisuse tagamiseks eraldas sotsiaalmeediaplatvorm möödunud aastal 20 miljonit dollarit, mis on üheksa miljonit rohkem kui aasta varem. 2,6 miljonit dollarit eraldati eralennukite kasutamiseks, mis on ettevõtte sõnul samuti osa tegevjuhi turvalisuse tagamsiest.

Zuckerberg on maksnud viimased kolm aastat omale palka üks dollar kuus, kuid tema kompensatsioon oli 2018. aastal 22,6 miljonit dollarit, millest enamus kulutati turvameetmetele.

Facebook on sattunud oma kodumaal USAs laialdase avaliku pahameele alla, sest Venemaa kasutas sotsiaalmeediaplatvormi 2016. aasta presidendivalimiste mõjutamiseks. Samuti on ettevõte teeninud laialdast kriitikat kasutajate isiklike andmetega lohakalt ümber käimise pärast.

Cambridge Analytica skandaali käigus ilmnes, et poliitiline lobiettevõte omandas miljonite kasutajate andmed ilma kellegi loata. Samuti ilmnes selle aasta alguses, et Facebook on hoiustanud sadade miljonite kasutajate paroole tekstifailis, millele pääses ligi umbes 20 000 ettevõtte töötajat.