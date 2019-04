Boeingu kõige uuem reisilennuk 737 MAX on sattunud vähem kui viie kuu jooksul kahte traagilisse õnnetusse. Märtsis toimunud Etioopia katastroofile järgnenud uurimine on paljastanud, et ettevõte on teinud kompromisse ohutuses, et hoida kokku kulutusi pilootide koolitusele ja lennukite sertifitseerimisele. MAX on Boeingu enim müüdud reisilennuki mudel – praegu on sellele ligi 5000 tellimust –, kuid nüüd on sellest ühtäkki saanud tõsine oht ettevõtte mainele.