Bonava juht: uut Kalamaja Tallinnasse ei tule

Balti riigid on rootslaste jaoks arvestatava mahuga turg. Otsitakse seda, mida kõikjalt – ärimahtu ja kasvu. Bonava börsiettevõttena on ju lausa kohustatud tooma aktsionäridele positiivseid uudiseid, ja headeks uudisteks on kasvamine ja laienemine, uued turud ning ärimahu ja kasumi teenimise otsingud.

Raske öelda. Kahtlemata on see oluline küsimus, mis kõigile arendajatele huvi pakub. Ma ei ütleks, et turg on pidama jäänud. Ajutisi rahunemise perioode on ka varem olnud. Sirgjoonelist ülespidi minekut pole viimasel kümnel aastal nii selgelt olnud. Paarikuulised seisakud või aeglustumised on seega tavalised. Hetkel tundub, et see oli ajutine, sest märts ja aprilli teine pool olid tavapäraselt aktiivsed kuud.