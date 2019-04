SEB: II pensionisamba ümber toimuv paneb eestlased proovile

Aegoni poolt välja töötatud pensioniks valmisoleku koondindeksi (ARRI) järgi on küsitletud ungarlaste valmisolek perioodil 2012-2018 kasvanud 4,8 punktilt 5,13 punkti peale (maksimaalne punktisumma on 10) ehk valmisolek on paranenud ligi 7%. Samal perioodil on aga kõigi uuritud riikide keskmine punktisumma kasvanud 5,3 punktilt 5,95 punktile ehk 12%. Seega on pensioniks valmisolek kasvanud Ungaris aeglasemalt kui teistes uuritud riikides, mis on võttes arvesse Ungaris toimunud pensionireformi, kus tuleviku pensionipõlve heaolul on suurem rõhk indiviidil, pigem üllatuslik. Vaadeldes lähemalt esitatud küsimusi, on näha, et ungarlaste arusaam isiklikust vastutusest pensionipõlve heaolu eest on tõusnud kiiremini kui mujal. Samuti peavad ungarlased oma finantsikirjaoskust paremaks, kui teiste riikide elanikud. Küll aga on uuringus mõtlemapanevaid tulemusi säästmisharjumuste ja planeerimise koha pealt, mis on läbivad ka teistes riikides. Ligi pooltel inimestest puudub konkreetne plaan pensionipõlveks. Lisaks arvavad pooled inimesed, et nad ei säästa hetkel piisavalt. 31% ungarlastest säästavad järjepidevalt, 20% inimestest säästavad aeg-ajalt, kuid ülejäänud ei säästa üldse. Samuti ei ole 43% inimestest paika pandud strateegiat, kuidas oma sääste hallata. Kõik need numbrid on aastate jooksul paranenud inimeste suurema teadlikkuse suunas nii Ungaris kui teistes riikides. Kui aga võtta eelnenud numbrid kokku, siis julgen pakkuda, et enamus küsitletutest, kes ühe või teise küsimuse põhjal on kesisema valmisolekuga pensionipõlveks, kattuvad. See tähendab, et ligi pool elanikkonnast 1) ei oma plaani pensioniks; 2) ei planeeri oma säästude haldamist või investeerimist ning 3) ei säästa üldse või säästavad episoodiliselt.