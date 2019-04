Prantsusmaal Nanterres algas Estonia laevahuku järjekordne kohtuistung

Hagejaid esindav advokaat Maxime Cordier ütles uudisteportaalile France24, et kohus peab otsutama, kes vastutab laeva hooletu ehitamise ja käitamise eest. Täna alanud kohtuistung jätkub esmaspäeval. Otsust on oodata juulis.

Ametliku versiooni järgi uppus parvlaev Estonia ööl vastu 28. septembrit 1994 aastal vöörivisiiri purunemise tõttu. Kired 852 inimese elu nõudnud katastroofi põhjuste üle pole aga vaibunud ning mitmetes väljaannetes ringleb jätkuvalt erinevaid vandenõuteooriaid. On väidetud, et Estonia pardal toimus plahvatus, teise versiooni kohaselt põrkas laev kokku seni tuvastamata eseme või veesõidukiga, räägitud on torpeedorünnakust.