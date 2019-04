Uber teeb maailma rikkaima inimese veel mitme miljardi võrra jõukamaks

Täpselt ei ole teada, kui suure osaluse Bezos omandas, kuid mõnede vaatlejate hinnangul on see 3,2 protsenti.

Eile õhtul prospekti avalikustanud Uberi eesmärk on teadaolevalt müüa aktsiaid kümne miljardi dollari väärtuses, mis teeks ettevõtte väärtuseks 100 miljardit dollarit. See tähendab, et Bezose osaluse väärtuseks võiks olla üle kolme miljardi dollari.