Sauk: neljarajalisi maanteid saab ehitama hakata viie-kuue aasta pärast

«Tallinna-Tartu maantee Kose-Mäo lõigu neljarajaliseks ehitamise ettevalmistused algasid umbes 12 aastat tagasi. Täna juba ehitame ja loodame aasta pärast avada esimesed kaks lõiku, umbes 25 kilomeetrit. Ja kui täna otsustada jõuliselt jätkata 2+2 lahenduste väljaehitamist, siis tõenäoliselt ehituseni me jõuaksime kusagil viie-kuue aasta pärast,» rääkis Sauk eile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis toimunud taristu ja liikuvuse arengukava koostamise avaüritusel.

Ta lisas, et poliitikutel võib ju olla tahe kõik põhimaanteed nelja aasta jooksul valmis ehitada, kuid tegelikkuses asjad nii lihtsalt ei käi. «Ma väidan, et demokraatlikus riigikorras pole see võimalik. Selle plaani teostamiseks peaks ka riigikord muutuma,» lausus Sauk.

Tema sõnul on uue transpordi või liikuvuse arengukava juures maanteeameti jaoks hästi oluline ka rahastuskindlus, sest praegune olukord olevat murettekitav. «Kui aastatel 2019 ja 2020 on kõik veel väga hästi, meil on piisavalt vahendeid nii teedevõrgu säilitamiseks kui ka päris jõuliseks arendamiseks, siis see, mis saab pärast aastat 2021 ja 2022, on ettevõtjad päris murelikuks teinud. Töövõtjad on täitsa mures, et kas peaks asfalditehased ja masinad maha müüma, sest aastaks 2022 väheneb meil investeeringute osa praktiliselt nullini,» rääkis Sauk.