Sooman: IKEA-eufooria saab kiire lõpu, kui kallitest korteritest leitakse logisevate ustega köögikapid

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et harjumuspäraselt peetakse kõike põhjamaist Eestis ikka veel kalliks, kvaliteetseks ja viimaseks moeröögatuseks ning seda rõhutatakse igal võimalusel. «Kunagi oli edukuse mõõdupuuks Jenkki närimiskumm. Vahepeal idealiseeriti üle nii H&Mi rõivaid kui ONOFFi müüdavat elektroonikat, aga kui need tooted muutusid kohalikele kättesaadavaks, siis kadus kohe ka eufooria. Ka IKEA toodab täiesti tavalist, mõistliku hinnaga mööblit, millel on omad võlud ja odavamas tootesegmendis ka omad valud,» selgitas Sooman.

Ta tuletas meelde, et tegelikult on ka IKEA-l erineva hinna- ja kvaliteeditasemega tooteliinid, millega keskmine tarbija ülearu kursis pole. «Kui aga nüüd selgub, et näiteks ülespuhutud üürihinnaga korter on sisustatud IKEA kõige odavamate toodetega ning just see on põhjus, miks köögikappide uksed logisevad ja riiulid kahtlaselt õõtsuvad, hakkavad üürnikud loomulikult nurisema ning vara omanikel saab mõtteainet olema kuhjaga,» rääkis Sooman.