Tuntud silmakliinik skeemitas end karistusest välja

Paraku selgus pärast ettekirjutuse tegemist, et Allvar Gullstrand OÜ on oma tegevuse lõpetanud. Kliinik tegutseb KSA nime all edasi, kuid ettevõte, mis seda peab, on KSA Medica OÜ. See tähendab ühtlasi, et ettekirjutus uuele äriettevõttele ei kehti ja seda KSA Medicale ümber vormistada ei ole võimalik, sest järelevalvemenetlus on seotud konkreetse ettevõtte, Allvar Gullstrandiga.