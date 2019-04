Veerand Tallinna börsiaktsiaid kuulub ei tea kellele

Peagi pärast seda, kui Helsingi börs oli sajandivahetusel Tallinna börsi üle võtnud, muutusid meie börsiettevõtete aktsiaraamatud avalikuks nagu Soomes. Tänu sellele on meil üks läbipaistvaimaid aktsiaturge maailmas. Pea kaks aastakümmet on igaühel olnud võimalik vaadata, kui palju kellelgi ükskõik millise börsiettevõtte aktsiaid on, isegi kui inimesel on vaid üks aktsia.