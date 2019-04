Maksuekspert: Feministeerium ja teised MTÜd küsigu raha liikmetelt ja annetajatelt, mitte riigilt

Maksumaksjate liidu juht Lehis viitas Kuku raadio saates «Maksumaksja» märtsi lõpus üles kerkinud hirmudele, kus osad MTÜd, näiteks feministlikku ideoloogiat propageeriv Feministeerium, kurtsid, et EKRE võimule tulles võivad nad riigipoolse rahalise toetuseta jääda. Seda andis mõista ka EKRE juht Mart Helme.

Lasse Lehis aga ütles, et maksumaksjate liit on MTÜ, mis on tegusenud juba 24 aastat ja pole kordagi riigilt raha küsinud ega mingeid Euroopa Liidu projekte kirjutanud. «Meie tegevust finantseeritakse liikmemaksudest. Ja seda võiks ka kõigile teistele MTÜdele soojalt soovitada. Kui meie saame hakkama, proovige teie ka,» soovitas ta.

Edasi tegi Lehis järelduse: «Kui te ajate enda arust väga tähtsat asja, aga liikmed pole nõus maksma ja annetajad pole nõus annetama, siis võib olla see asi polegi nii tähtis, kui teile tundub.»

EKRE esimees Mart Helme on öelnud, et erakonna soov on valitsusväliste organisatsioonide riigipoolsed toetused üle vaadata. Ta tõi näitena välja feministlikku vasakpoolset ideoloogiat propageeriva Feministeeriumi, mis saab sel aastal riigilt 60 000 eurot toetust.

Feministeeriumi esindaja Kadi Viik ütles seepeale, et otse riigilt nad raha ei saa, vaid kogu toetus, mida on aastate jooksul olnud mitusada tuhat eurot, on tulnud edukalt läbitud projektikonkursside kaudu. Samuti toetavad nende tegevust annetajad.