Vähi: Eesti transiidi suurim häda on see, et näeme Venemaad kurja naabrina

Sillamäe Sadama omanik Vähi leidis, et tegelikult on Eestil väga hea transiidimaa asukoht, mis pakuks meile suurepäraseid ärivõimalusi. «Asume lausa Euroopa südames,» ütles ta, tuues näiteks, et Lissabonist Eestisse on 3000 kilomeetrit ja Eestist Uuraliteni, mis on geograafilise Euroopa idapoolne lõpp, on 2000 kilomeetrit.