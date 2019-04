Keskpank: inimesed eelistavad üha enam osalist töökoormust

Eestis on töötuse määr 4,4 protsenti, mis on eelmise majandusbuumi madalaima taseme lähedal. Suure tööjõunõudluse ja piiratud tööjõupakkumise mõjul jätkub Eestis viimaste aastate kiire palgakasv. Sel aastal on oodata 7,5-protsendilist ja järgmisel kahel aastal 5–6 protsendi suurust palgakasvu.

Ettevõtete kasumid tööjõukuludega samas tempos ei kasva ja see võib vähendada majanduse tulevast kasvuvõimekust. Seetõttu on oluline, et uus valitsus seaks üheks prioriteediks majanduse tasakaalustamise ka headel aegadel. See tähendab ülejäägis eelarvet ajal, mil makse laekub rohkem kui tavaoludes.