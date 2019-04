Nordeconi juht: ehitus on üks madalama efektiivsusega majandusharusid

«BIM (3D mudelprojekteerimine) loob eeldused selleks, et ehitiste rajamisel teevad kõik osapooled rohkem koostööd – ületatakse tehnoloogilised barjäärid ja tellija saab sellise hoone, millest ta on unistanud,» rääkis Müller Eesti suurimal digitaalehituse valdkonna konverentsil BIMSummit.

Mülleri sõnul on 3D mudelprojekteerimise suur olulisus ehitusvaldkonna jaoks see, et see peab viima hoonete rajamise valdkonna osapooled ja omavahelise koostöö uuele tasemele.

«Ehitusvaldkonnas on tohutu potentsiaal, aga ka tohutu vastutus see potentsiaal ära kasutada, mitte jätta asju nii, nagu nad on kogu aeg olnud. Meil on ehitusvaldkonna populariseerimiseks palju ära teha,» ütles Müller.

Tema sõnul on maailmas praegu kolm pöördumatut megatrendi: digitaalne areng, kliimamuutused ja demograafilised muutused.

«Selles tohutus muutuses on selge, et kõik peavad pidevalt õppima. Kui aastal 1999 oli maailma suurim probleem aasta 2000 – keegi ei teadnud, mis saab kelladest, arvutitest ja toimus tohutu nõustamine, programmeerimine, et numbrivahetusega hakkama saada, siis täna, vaid 20 aastat hiljem oleme täiesti uues olukorras. Me võime täna prognoosida, millega saavad hakkama kvantarvutid või tehisintellekt ja selle jaoks koguda andmeid, et äkki oskame neid tulevikus hästi ära kasutada,» rääkis Nordeconi juht.

Ta märkis, et ehitus peab käima trendidega kaasas, kuna hoonete süsiniku jalajälg on suurem kui näiteks transpordivaldkonnas.