Läinud sajandil loodud Eesti transpordifirma läks hingusele

Antone Transport OÜ tegeles veoste ekspedeerimise ehk kauba laiali saatmisega ja transporditeenuste pakkumisega. Teenuseid pakuti Skandinaavias, aga ka Venemaa ja Läti suunal. Käive kasvas aasta-aastalt ja küündis 2017. aastal 3 miljoni euroni.

Ülemöödunud aasta majandusaruandes kirjutas firma juhatus eesotsas Tõnu Sepikuga, et Venemaa suunal on näha vedude mahu vähenemist. Muid märke raskustest toona aga ei paistnud. Juurde sooviti rentida isegi veokeid, et neid Skandinaaviasse tööle suunata.

Käesoleva aasta aprilli seisuga on firmal maksuameti ees pea 137 000 eurone võlg, mis on pidevalt kasvanud. Veel möödunud aasta lõpus töötas Antone Transpordis 45 inimest. Kas töötajad on praeguseks koondatud, pole teada. Ettevõtte juhte ja omanikke ei õnnestunud kommentaaride saamiseks tabada.

Küll aga ütles Antone Transpordi pankrotihalduriks määratud Andrus Õnnik, et ettevõtte maksejõuetuse peamiseks põhjuseks on suutmatus konkurentsitihedas valdkonnas kasumiga töötada. Ta lisas, et firma olulised makseraskused tekkisid 2018. aasta jooksul ning fataalseks kujunes olukord mullu detsembris.

Antone Transpordi juhatuse liikmed on Tõnu Sepik ja Andres Lippmaa, kes on ka firma omanikud. Ettevõte pankroti kuulutas välja Pärnu maakohus. Esimene võlausaldajate koosolek toimub 3. mail.

Postimees on varemgi veo- ja transpordisektori raskustest kirjutanud. Näiteks Tartus tegutseva autovedaja Baltic Cargoline Pro OÜ juhi Kaido Peikeri sõnul on riigi majandus- ja maksupoliitika viinud sektori kriisi ääreni ja tõenäoliselt tuleb neil endilgi pillid kokku pakkida.