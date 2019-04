Dividendiaristokraat: Procter & Gamble suurendab dividende 63. aastat järjest

Nüüdseks on P&G suurendanud dividende igal aastal juba 63 aastat järjest, ettevõte on maksnud dividende pidevalt juba alates 1890. aastast, kirjutab investeerimisajakiri B.

Ettevõtteid, kes suurendavad dividende vähemalt 25 aastat järjest, nimetatakse dividendiaristokraatideks. USA börsiettevõtete hulgas on dividendiaristokraatideks teiste hulgas naftakompanii Exxon Mobil, tarbekaupade ja tervishoiutodoodete valmistaja Johnson & Johnson, karastusjookide ja snäkkide tootja PepsiCo.

P&G dividenditootlus on 2,9 protsenti.

P&G on maailma üks suuremaid tarbekaupade tootjaid, mille portfelli kuluvad sellised tuntud kaubamärgid nagu Tide, Old Spice, Pampers, Fairy, Ariel ja paljud teised.

Tallinna börsil täitub juuni alguses 23 aastat, mistõttu dividendiaristokraate veel olla ei saa. Meie börsiettevõtetest on stabiilseim dividendimaksja Harju Elekter, kes on maksnud omanikutulu kõikidel aastatel alates börsileminekust 1997. aastal. Tallinna Kaubamaja ja Tallinna Vesi on maksnud dividende järjest alates 2005. aastast.