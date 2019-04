SEBE juht koondamistest: Tartu bussijuhid töötuks ei jää

«Me kaotasime hanke ja 1. juulist veab Tartus Go Bus,» ütles Mootor Grupi juht Hugo Osula. «SEBE on opereerinud kaheksa aastat Tartu bussiliiklust ja saanud selle eest ka hea hinde. Me lihtsalt ei söandanud teha uuel hankele nii madalat pakkumust ja seega võitis teine vedaja, kes sai kümneaastase lepingu,» lisas ta.

«Me valame ainult krokodillipisaraid, sest meie kaheksa aasta pikkune töö läks vastu taevast,» ütles Osula.

SEBE juhatuse esimees Üllar Kaljuste ütles, et koondatud töötajad kindlasti töötuks ei jää. «See on muidugi iga inimese enda otsustada, mida ta peale koondamist teha soovib. Mina usun, et kõigil on võimalus minna ka Go Busi tööle, sest nad vajavad sama palju bussijuhte, kui meil tööl oli. Olen lihtsalt kuulnud, et mõned inimesed teevad teised valikud,» lisas ta.

Go Bus: võtame vastu kõik SEBE praegused bussijuhid

Go Busi juhataja Andrei Mändla ütles, et kuna tööjõuturul on bussijuhtidest suur puudus, siis otsib Go Bus aktiivselt bussijuhte. «Tartu linnaliinidele soovime värvata vähemalt 150 bussijuhti. Oleme valmis vastu võtma kõik SEBE praegused bussijuhid, kes soovivad Tartu linnaliinidel sõitmist jätkata,» ütles ta.

Samuti valmistub ettevõte peatselt Tartus toimivaks karjäärimessiks, kuhu minnakse samuti bussijuhte värbama ning kus on kohapeal võimalik kohe ka avaldus ära täita. «Otsingutele paneb õla alla ka töötukassa, kellega koostöös korraldame nende majas 08. mail vastava infopäeva,» lisas Mändla.

Hankelepingu järgi hakkab GoBus maksma bussijuhtidele vähemalt 980 euro suurust brutotasu. SEBE bussijuhtide praegune brutopalk on 990 eurot.