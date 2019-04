Suurkoondamiste tõttu kaotab töö üle 1000 inimese

Suurima hulga töötajaid koondavad AS SEBE – 169 inimest –, Enefit Kaevandused AS, kus töö kaotas 146 inimest ja OÜ MRP Linna Liinid, mis koondas 112 inimest. Teiste hulgas on kollektiivsetest koondamistest teavitanud ka Luminor Bank AS ja Luminor Liising AS – kokku 49 inimest – ning AS Sangar, kus töö kaotas 52 inimest.