Danske Eesti filiaalist kanti ligi 35 miljonit eurot kahtlast raha Hispaaniasse

Juurdluse kohaselt liigutati raha läbi Moldova, Ukraina ja Leedu kontode Eestisse, kust see liikus Hispaaniasse. Riigiprokuröride hagiavalduses seisab, et raha pesti alates 2008. aastast läbi «rahvusvahelise struktuuri», kuhu kuulusid ettevõtted, pangad ja riigid, mille koostöö finantssektori läbipaistvuses osas on väike või puudulik, kirjutab Bloomberg.