Tulevane majandusminister Aas tõmbab Helme hoogu maha: mingeid aktsiisilangetusi ei tule

Esimese ametisse valimise pressikonverentsil ütlesite, et hakkate tegelema riigifirmadega. Mis plaanid teil on?

Kui ma ikkagi saan ministriks, on mul juba terve maikuu planeeritud kohtumistele riigifirmade juhtidega. Majandusministeeriumi haldusalas on üle 20 riigiettevõtte. Kui siia otsa liita veel valitsuse koosolekud ja riigikogus käimine, siis ega mul suurt muuks aega ei jäägi. Aga avalikkusele räägin oma plaanidest seoses riigifirmadega ilmselt pärast neid kohtumisi, juunikuus. Siis olen kursis, mis on riigi äriühingute mured ja rõõmud, kuidas midagi parandada ja nii edasi.

Natuke teisel teemal. Kas Tallinna Sadama börsile viimine oli õnnestunud ettevõtmine?

Arvan, et see oli õnnestunud, ka hind, millega börsile mindi. Siin on kaks poolt. Millest see soov üldse tekkis, et sadam börsile viia? See tekkis läbi ulatusliku korruptsiooniskandaali (Tallinna Sadama eksjuhte Ain Kaljuranda ja Allan Kiili kahtlustatakse massiivses altkäemaksu võtmises-toim), et muuta firma juhtimist läbipaistvamaks. Seda eesmärki on börsile viimine täitnud. Teiseks pakkus sadam paljudele Eesti inimestele võimaluse investeerida. Ka seda rolli ta täitis.

Mida peaks tegema lennufirma Nordicaga, millel läheb üle kivide ja kändude. Kas ja miks on vaja rahvuslikku lennufirmat?

Nordica roll on pakkuda Tallinnast võimalikult palju häid lennuühendusi. Seda ta täidab. Võiks ju lühiajaliselt mõelda, et praegu on lennunduses hea aeg ja kõik olulised liinid on teiste lennufirmade poolt kaetud. Samas head ajad ei kesta lõputult. Kui head ajad otsa saavad hakkavad lennufirmad oma liine kärpima ääremaadelt, mida Eesti Euroopa mõistes kahtlemata on. Siis võib tekkida olukord, kus meil on Nordicat väga vaja.

Naaseme taristuprojektide juurde. Mis saab Rail Balticust? Kas see on ikkagi kindel?

Mina olen Rail Balticu suur pooldaja ja loodan, et see projekt saab teoks. Projektiga lõpuni minek eeldab seda, et Euroopa Liit annab 81 protsenti rahast. Lisaks on vaja seda, et meie partnerid, Läti ja Leedu teeks asju, milles oleme kokku leppinud.

Valutate südant, et nad lasevad üle nurkade?

Siin tuleb silma peal hoida. Ma ei arva, et riigid ei täidaks kohustusi, milleks on kokku lepitud. Aga selleks, et Rail Baltic õnnestuks, peavad kõik riigid maksimaalselt pingutama.

Koalitsioonilepingus seisab, et tahetakse algatada riiklik eriplaneering Saaremaa silla ehitamise võimaluste kaardistamiseks. Kas Saaremaa sild tuleb?

Silla peamine eeldus on see, et saarlased seda ise tahavad. See on huvitav projekt, mis on hakanud natuke oma elu elama. On neid, kes seda tahavad. On neid, kes leiavad, et tegu on väga hea äriprojektiga ja kes näevad riiki kui partnerit, kes silla kinni maksab. Eks see viimane variant meenutab natuke mandri ja saartevahelist praamiliiklust, mis varem kuulus Leedole. See ei olnud laeva omanikule halb projekt ja tõi hästi raha. Kui silla puhul tahetakse sama skeemi rakendada, siis siin tuleks riigil kindlasti enne hoolega järele mõelda.

Lähme veelgi ulmelisemaks ja räägime Tallinna-Helsingi tunnelist. Kas tunnel tuleb?

Teate, enne kui ma linnapeaks tulin, siis räägiti, et trammiühendus lennujaamaga on ulme. Keegi ei teadnud, kas ja kuna see teoks saab. Nüüd on see valmis.

Ma arvan, et tunneliprojekti ei tasu nurka visata. Aga tunneli esimene eeldus on see, et tuleb Rail Baltic. See annab tunnelile majandusliku põhjenduse. Ilma raudteeta tunnelit ei tule.

Pigem üle-euroopaline poliitika on praegu selline, et ärme Hiina raha Euroopasse lase (Peter Vesterbacka leidis Hiina investori, kes oleks väidetavalt nõus panustama 15 miljardit-toim).

Veelkord, teeme kõigepealt Rail Balticu valmis ja siis mõtleme tunneli peale. Jõuame sinna, et raudtee ehitus reaalselt pihta hakkab, ja siis hakkame tõsisemalt tunneli peale mõtlema.

Mis on see suur äge asi, millest me pole rääkinud, aga mida te ministrina kindlasti tahaks teha?