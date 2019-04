Galerii ja video: Tallinna Lennujaam plaanib võimast terminali laiendust

Kui praegu teenindab lennujaam tipptunnis 17 lennukit, siis 2022. aastaks võiks neid olla juba 23 ning 2024. aastaks 31.

Uut lennurada vaja ei ole. «Lennuliikluse pool enam meil probleem ei ole, 8 miljonit reisijat on ka ühe rajaga teenindatav,» ütles Mürk-Dubout BNS-ile. Ka Bambus märkis, et praegust lennurada pole vaja ei laiendada ega pikendada, kuna see suudab ära teenindada sisuliselt kõik lennukitüübid.

Lennureisijate arvu kasv mõjutab otseselt ka majandust. «3 miljoni reisija mõju majandusele on ligikaudu 2,6 protsenti SKP-st aastas. See tähendab seda, et reisijate arvu kasvust võidab kogu Eesti majandus,» märkis ettevõtte juhatuse liige Anneli Turkin.

Lennujaama juurde kerkib ka uus ärilinnak.

Aastaks 2035 planeeritakse lennujaama linnakusse ehitada ka kuni 150 000 ruutmeetrit peamiselt lennureisijate teenindamiseks vajalikke äri-, teenindus- ja majutuspindasid. Tervest linnakust kujuneb lennujaamale aga ka Tallinnale ja tervele Eestile oluline lisaväärtus, mis soodustab äri- ja konverentsiturismi ning võimaldab teenida lisatulu.

«Tartu maantee ja tänase reisiterminali vahel on olemas kinnistu ja lennujaam näeb võimalusi uute äriliste sünergiate tekkeks,» rääkis Mürk-Dubout. Täpsemalt on plaanis välja ehitada lennujaama linnak, mis plaani järgi kätkeks endas täiesti uusi teenusvõimalusi, tõstaks lennujaama kui sihtkoha atraktiivsust reisijate ja partnerite jaoks ning võimaldaks lennujaamal teenida lisatulu.

Mürk-Dubout tõi esile, et lennujaamale on ülioluline hoida perrooniala lennujaamatasud väga atraktiivsed, kas või kunstlikult. Et lennundus- ja liinivõrgu arendus oleks jätkusuutlik, peab lennujaam seega leidma uusi valdkondi, et tulusid leida. Ühtlasi tagaks linnaku arendamine tema sõnul lennujaamale investeerimissuutlikkuse.

Praegu on 2035. aastaks plaanitava kuni 150 000-ruutmeetrise linnaku arendamine visiooni faasis, lähikuudel plaanib lennujaam ehitada Tallinna linnale taotluse detailplaneeringu algatamiseks. Nii võiks teisel poolaastal alata projekteerimine. Finantsplaan veel paigas ei ole.

Linnakusse võiks Mürk-Dubout' sõnu tekkida Eesti uus peavärav ühes väljakuga, mis oleks kõrgendatud tasapinnaga, mõeldud jalakäijatele ning järvevaatega. Peaväljaku all hakkaks olema praegusest veel laiem ühistranspordikeskus nii turismibussidele kui ka kaug- ja linnaliinidele, lisaks hakkaksid sinna reisima nii praegune trammiliin Tondile kui ka uus trammiliin, mis ühendaks sadamat lennujaamaga.

Parkimisvõimaluse plaanib lennujaam ühes muu transpordimassiiviga samuti viia maa alla. «Lennujaam kannaks endas visiooni, et inimesed on maa peal ja autod on maa all. Hotellipinnad, äripinnad,» rääkis Tallinna Lennujaama ametist lahkuv juhatuse esimees. Tervele linnaku alale plaanib aga lennujaam vastavalt vajadusele veel kolm korrust parkimisala, nii et parkimismaht tulevikus veel täis ei saa.

Linnaku arendamisel tekiks juurde äripindu, sealhulgas seminariruume ja ärikohtumiseks sobilikke paiku. «Seda mahtu on meile tunduvalt enam tarvis,» märkis Mürk-Dubout, lisades, et praegu on seda ressurssi maailma lennujaamadega võrreldes väga vähe. Linnakusse tuleks ka hotellipindasid ning muud sarnast. Ühtlasi saaksid võimaluse pinda juurde hankida lennujaama mitukümmend koostööpartnerit.

Linnakusse kerkiks hulk uusi hooneid. Tallinna Lennujaama juhatuse liige ja finantsdirektor Anneli Turkin ütles BNS-ile, et lennujaam on juba praegu kinnisvaraarendaja, näiteks on rajatud logistikaüksusi, värvimisangaare ja muud sarnast. Niisiis plaanib lennujaam ka linnaku rajamises võtta kinnisvaraarendaja rolli.

Samas märkis ta, et kindlasti tekib ka sünergiaid – näiteks hotellipindade rajamisel, mis ei pruugi tingimata olla miski, mida lennujaam täiesti üksi arendab.

Ametist lahkuv Mürk-Dubout märkis, et tegu on selgelt Tallinna Lennujaama plaaniga, mis ei ole seotud juhatuse esimehe isikuga, seda on tehtud üle 2 aasta. «On täielik kokkusattumus, et mina olen kohe lennujaama juhi kohalt lahkumas. Lennujaama meeskond jääb seda kindlasti ära tegema,» rääkis ta BNS-ile.

Turkin lisas, et praeguseks on lennujaam läbi analüüsinud kümneid võimalusi, kuhu saab laieneda, ning see on parim versioon, mida on võimalik teha.