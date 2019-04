Kinnisvarafirma: naissoost kinnisvarainvestorite osakaal on hüppeliselt kasvanud

Kui veel aasta tagasi domineerisid ostjate seas tugevalt mehed, siis viimase aastaga on olukord oluliselt muutunud ja naiste osakaal hüppeliselt tõusnud. «Meie viimastes arendusprojektides on naised moodustanud juba enam kui 50 protsenti ostjaskonnast. See on veel võrreldes kahe aasta taguse ajaga, mil naised moodustasid vaid 10 protsenti ostjaskonnast, tohutu kasv,» ütles Scandium Kinnisvara müügijuht Maia Lõško pressiteates.