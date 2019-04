Apple’i väärtus läheneb taas triljonile dollarile

Eile keskpäeval (New Yorgi aja järgi) oli Apple’i aktsia kerkinud 1,3 protsenti ja ettevõtte turuväärtus on kasvanud 956 miljardi dollarini. Selleks, et Apple’i väärtus kasvaks triljoni dollarini, kuhu ta esimese ettevõtteni maailmas jõudis eelmise aasta 2. augustil, peaks aktsia hind kerkima 212 dollarini, ehk puudu on vaid alla viie protsendi, kirjutab investeerimisajakiri Barron’s.