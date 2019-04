Allikad: Uber kavatseb rekordeid püüdva IPOga müüa 10 miljardi dollari jagu aktsiaid

Investeerimispankurid on varem pakkunud Uberi väärtuseks koguni 120 miljardit dollarit, kuid konkurendi Lyft pettumust valmistav börsidebüüt on ettevõtte ootusi natukene tagasi tõmmanud. Uberi umbkaudseks väärtuseks hinnati hiljaaegu 76 miljardit dollarit.

Uber plaanib anonüümseks jääda soovivate allikate sõnul avalikustada oma IPO registreerimise USA väärtpaberituru järelevalve (SEC) juures juba sellel neljapäeval. Aktsiate aktiivne müük (road show) algab väidetavalt 29. aprillil ning börsil kauplemine millalgi maikuu alguses. Kõik see võib muidugi veel muutuda.

Uberi tegevjuht Dara Khosrowshahi peab road show ajal veenma investoreid, et ta on suutnud puhtaks pesta firma skandaalse nime ning muutnud äripraktikaid, mis on mässinud ettevõtte aastate jooksul arvukatesse skandaalidesse. Nende hulka kuuluvad näiteks seksuaalse ahistamise juhtumid, maha vaikitud andmelekked, altkäemaksu pakkumised jpm.