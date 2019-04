Valio juustud said islamiriikidesse ekspordiks halal-sertifikaadi

Valio Eesti tegevdirektori Maido Solovjovi sõnul on Võrus valmiv kvaliteetne juust pakkunud erinevatel välismessidel islamiriikide esindajatele suurt huvi, kuid seni on sertifikaadi puudumine takistanud reaalsete tehingute toimumist.

Ta lisas, et Valio on alustanud eksporti näiteks Lõuna-Aafrika Vabariiki ja Kanadasse, kus on tänu halal-sertifikaadile võimalik müügivõrgustikku oluliselt laiendada just neis kanalites, mis teenindavad ennekõike moslemeid.