Eiki Nestor: vabatahtlikkusega toodame tohutul arvul inimesi, kelle sissetulek on tulevikus veelgi väiksem

Seekordses saates «Suud puhtaks» arutleti selle üle, kas II pensionisamba vabatahtlikuks muutmine annab inimestele mõistliku iseotsustamisõiguse või on see meie pensionisüsteemi arutu lõhkumine.

Eiki Nestor avaldas arvamust, et kui inimesel on raha vaja ja tal on kuskil raha olemas, siis ta võtab sealt selle raha ehk siis antud juhul säästud pensioniks.

«Kellel on raha vaja? Sellel, kelle sissetulekud on täna väiksemad, palk väiksem, kellel on tulevikus pension väiksem, sellel samal inimesel. Ehk kõige rohkem hakkavad kogumispensioni teisest sambast lahkuma need inimesed, kelle pension tulevikus on niikuinii veelgi madalam. Neil on seda kõige rohkem vaja,» rääkis Nestor.