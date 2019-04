Narva «kjum» õpetab purjetama, sõlmi siduma ja laskma

Majas on õppeklassid, avar spordisaal ja lasketiir. Kolmekorruselises hoones on ka erivajadustega inimestele mõeldud lift. Allkorrusel paiknevad garaažid ja paaditöökojad, kus hooldatakse ja remonditakse klubi veesõidukeid. Laevamudelismi õppeklassis on miniatuursete laevade katsetamiseks bassein.