Trump: Euroopa Liit peab lõpetama USA ärakasutamise

«Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) leiab, et Euroopa Liidu riigiabi Airbusile on kahjustanud Ühendriike, mis kehtestab nüüd 11 miljardi dollari jagu tariife EL-i kaupadele!» säutsus USA president Twitteris.

«EL on kaubanduses aastaid USA-l nahka üle kõrvade tõmmanud. See lõppeb peagi!» lubas ta.

USA tahab kehtestada imporditariifi 11,2 miljardi dollari väärtuses Euroopa Liidu kaupadele alates lennukitest kuni Gouda juustu ja oliivideni, mis peaks Ühendriikide hinnangul tasakaalustama ebaõiglast riigiabi Airbusile.

Kuigi tariifid on väikesed võrreldes USA-Hiina kaubandussõjas kehtestatuga, viitab see sellele, et möödunud aastal alanud EL-USA kaunduskõnelused on nurjunud.

USA kaubandusvoliniku büroo avaldas esmaspäeva hilisõhtul nimekirja kaupadest, mis läheksid tariifide alla, kui WTO suvel oma otsuse teatavaks teeb.

USA kaebas 2004. aastal WTO-le, et Euroopa Liit pakub ebaõiglast riigiabi Airbusile. Möödunud aasta mais otsustas WTO, et EL on tõepoolest andnud illegaalset riigiabi, mis on kahjustanud USA lennukitootjat Boeing.

Ühendriigid ootavad, et WTO kiidab sel suvel heaks vastumeetmed, mis peaksid tasakaalustama ebaseaduslikku riigiabi. Riigi valitsus alustab nüüd konsultatsioone tööstusekspertidega tariifinimekirja üle, et see oleks heakskiidu saades valmis.

«See asi on vaidluse all olnud 14 aastat ja nüüd on saabunud aeg tegudeks,» ütles kaubandusvolinik Robert Lighthizer.

EL-USA kaubanduskonflikt puhkes möödunud aastal, kui Trump kehtestas 25-protsendise tollitariifi bloki terasele 10-protsendise tariifi alumiiniumile. EL vastas tariifidega umbes 2,8 miljardi euro väärtuses USA kaupadele.