Ringsu sadamabasseini Ruhnus lasti vesi jälle sisse

Ruhnu pidi äsja lõppenud talvise navigatsioonihooaja üle elama pooliku sadamaga, kasutuses olid vaid sadama välimised kaid. Sadamabasseini sisemine osa eraldati tööde ajaks ajutise tammiga merest ning pumbati tühjaks, et sadamat laiendada ja süvendada. Eelmisel nädalal avati sadamat sulgenud tamm ning lasti vesi sadamasse jälle sisse. Pärast just lõppenud pinnasetöid on vesi sadamas veel sogane, kuid peaks mõne ajaga settima.

Ringsu sadam Ruhnus 2019. aasta aprilli alguses FOTO: Peeter Ude / Meremõõdukeskus

Ringsu sadama direktor Renno Tammleht ütles, et valmis sai sadamabasseini veealune osa. Kuivmeetodil ekskavaatoriga tehtud kaevetööd võimaldasid sadamat süvendada soodsamalt kui ujuva süvendajaga ning töö edenes plaanitust kiiremini. Seetõttu on lootust, et Ringsu on külalisjahtide vastuvõtuks valmis juba mai keskel, kui uued ujuvkaid paika saavad.

Eelmisel nädalal tehtud fotodel ja droonivideol on sadamabassein veel tühi, kuid uued ujuvkaid on olemas ja ootavad saarele transportimist, kinnitas Tammleht.

Kaldapealsed, platsid ja muud väiksemad tööd võivad siiski kauem aega võtta ning kuigi konkreetset tööde lõpptähtaega ei ole ehitajaga paika pandud, peaks jaanipäevaks kõik lõpetatud olema.

Igakevadist setetest puhastamist vajab ka Ringsu sadama sissesõit. Saarte Liinide ehitusprojektide koordinaator Peeter Oopkaup ütles, et firma ujuvsüvendaja asub Ruhnu poole teele juba sel nädalal, 1. mail liiklust alustava liinilaeva saabumiseks peab kõik korras olema. Sadamas eelmisel nädalal sonaritöid teinud Meremõõdukeskuse juhataja Peeter Ude kinnitas, et üldiselt on Ringsu sadam talve ilusti üle elanud.

Ringsu sadama laiendamine on osa Interreg Eesti-Läti väikesadamate võrgustiku arendamisprojektist ning saab meetmest ka kaasrahastuse. Kokku on sadama rekonstrueerimistööde hankelepingu maht 710 000 eurot.