Kaardiga makstes kindlustad tulevikku

Nelja kuu jooksul alates mikroinvesteerimise käivitamisest on LHV kliendid selle hästi vastu võtnud: Kasvukonto kasutajate arv on selle ajaga tõusnud 60% võrra. Üle kahe kolmandiku uutest Kasvukonto kasutajatest on ühtlasi alustanud mikroinvesteerimisega. Ligi 75% mikroinvesteerimise aktiveerijatest on sellega alustanud samal ajal koos Kasvukonto loomisega.

Lisaks on esimesed kuud näidanud, et kliendid, kes mikroinvesteerimist kasutama hakkasid, on kogunud oma Kasvukontole 20% võrra enam raha.

Eelmise aasta augusti lõpus tuli LHV välja uue ja unikaalse lahendusega mikroinvesteerimine, mille põhimõte on teada-tuntud tõdemus: kes senti ei korja, see krooni ei saa. Üks peamisi takistusi, mis inimesi investeerimisest eemal hoiab, on see, et enamikul meist pole kohe võtta suuremaid rahasummasid, mida investeerimiseks välja käia. Mõelge oma tuttavate peale: kas sagedasem on jutt sellest, mida teha iga kuu palgast üle jääva 100 euroga, või tuleb rohkem ette nurisemist, et üle ei jää midagi ning hea oleks, kui saaks kelleltki palgapäevani 100 eurot laenata?

Olukorrast ei maksa aga heituda, sest parim viis rahalise kindlustunde saavutamiseks on enamiku inimeste jaoks alustada säästmist ja investeerimist just väikeste summadega. Kui seda saaks veel teha nii, et korraga ei peaks kogu summat välja andma, oleks ju eriti mugav. Mikroinvesteerimine teebki selle võimalikuks: alustada saab sõna otseses mõttes sentidega ning investeering tulevikku toimub iga kord, kui kaardiga maksate.

Mis see ikkagi on? Mikroinvesteerimine käib väga lihtsalt. Mikroinvesteeringu summa on algse deebetkaardimakse ja järgmise täisarvuni ümardatud summa vahe.

Näiteks: maksate kaardiga summas 9,2 eurot. Sellele järgnev esimene täisarv on 10 eurot. 10 euro ja 9,2 euro vahe on 0,8 eurot – see ongi summa, mille eest tehakse mikroinvesteering ehk kantakse 0,8 eurot arvelduskontolt Kasvukontole.

Kuhu raha siis investeeritakse? Mikroinvesteering kantakse iga kord mugavalt ja märkamatult Kasvukontole, mis on mõeldud just neile, kes soovivad alustada investeerimisega väikestest summadest. Kasvukontoga saab investeerida juba alates ühest eurost väga madalate kuludega indeksfondidesse. Hetkel saab Kasvukontoga raha paigutada 38 võlakirja- või aktsiafondi, mis investeerivad erinevatesse trendidesse (näiteks automatiseerimine või puhas energia), ettevõtetesse, sektoritesse või riikidesse.

Kuidas see päriselus käib? Eelmise aasta viimastel nädalatel toimunud „Maksa ja võida“ mäng näitas, et inimesed võivad lühikese aja jooksul koguda mikroinvesteerimisega märkimisväärse summa. Nelja nädala jooksul kahekordistas LHV mikroinvesteeringu Kasvukontol juhul, kui kasutaja mikroinvesteeringute kogusumma oli nädala kolme kõige suurema hulgas. LHV kliendid panustasid mängu aktiivselt: nelja nädala jooksul oli võidusumma iga kord eelmise nädala omast suurem.