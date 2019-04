Sul on liiga vähe raha, et pensionil olla

Arvame sageli, et pensionile jäädes kahanevad koos sissetulekuga ka kulud. Enamasti see aga nii pole.

Millal te viimati pensionile mõtlesite? Pakun, et nii ammu, et raske on seda isegi mäletada. Selles pole ka midagi imestada – kui olete noor ja terve inimene, tundub pension midagi veel nii kauget, et selle peale ei tasu mõttelõnga kulutada. Ent ühel hetkel jääme kõik vanemaks ja me kas ei jaksa, ei soovi või lihtsalt ei viitsi enam tööl käia või vähemalt mitte nii palju tööd teha. Et soliidses eas oleks võimalik jätkata senise heaolutaseme juures, peab aga olema piisavalt raha, millega seda endale lubada. Nii et kui te pole varem eriti mõelnud sellele, kui palju seda raha võiks olla, tasubki läbi lugeda järgnev artikkel – et teha pärast õiged valikud ja teema jälle mõneks ajaks ära unustada.

Alustage tänastest kuludest

Üks põhjus, mis hoiab meid tagasi pensionile mõtlemast, on seesama, miks me ei mõtle üleliia sageli tulevikule – sest me lihtsalt ei tea, mis aastakümnete pärast saada võib. Keegi ei tea seda, kui vanaks ta elab või milline on tema tervis enne pensionile jäämist. Kui aga mõelda läbi need teadaolevad tegurid, mis teie elu ka pensionil olles või vahetult enne seda mõjutavad, võib see mõtteharjutus saada aluseks parematele otsustele tulevikus.

Esimene, millest oma vajaliku pensioni suuruse arvutamisel lähtuda, on teie praegused kulud. Jätame kõrvale müüdi, et pensionile jäädes ja sissetuleku vähenedes kahanevad samavõrd ka kulud: ühe USAs 2017. aastal korraldatud uuringu järgi kulutab 46% pensionil majapidamistest esimesel kahel aastal pärast pensionile jäämist hoopis rohkem raha kui enne pensionit, mitte vähem. Lisaks leiti, et 33% majapidamistest kulutab ka veel kuuendal aastal pärast pensionile jäämist ikkagi rohkem raha kui tööl käies. Põhjused selleks on üsna lihtsad: pensionile jäädes ei soovita niisama koju konutama jääda, vaid käiakse reisimas ning kulutatakse rohkem raha meelelahutusele ja hobidele.

Niisiis tasub lähtekohaks võtta ikkagi oma praegused kulud. Olulisemad on kahtlemata eluasemekulud, nagu näiteks kodulaen, kommunaalmaksed, kindlustus jne, ning toidukulud. Tegelikult loeb aga kogu elustiil: hobid, väljas einestamine, reisimine, autoliising- ja kütus, meelelahutus – ühesõnaga kõik, alates kodukuludest, lõpetades igal hommikul tanklast ostetud kohviga. Kui olete need kulud kokku löönud, arvestage välja, kui suure osa sellest moodustavad n-ö sundkulutused ehk eluase ja toit, sest neist ei saa te ka pensionil olles loobuda.